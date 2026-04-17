Incautan dosis de "fentanilo chileno" que se comercializaba en escuelas de Temuco: ¿De qué se trata la peligrosa droga?

17 abr. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El OS-7 de Carabineros detuvo a siete sujetos en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, región de La Araucanía, que comercializaban distintos tipos de drogas en las inmediaciones de establecimientos educacionales.

Dentro de lo incautado se encontraban varias dosis de "cera", también conocida como el "fentanilo chileno", una peligrosa droga a base de pasta base de cocaína.

Siete detenidos e incautación de "fentanilo chileno"

La coronel Ximena Valle, prefecto de Carabineros en Cautín, explicó que las detenciones de los sujetos de nacionalidad chilena, de entre 17 y 44 años, se produjeron durante las últimas horas tras "diferentes diligencias investigativas dirigidas por la Fiscalía Local de Temuco".

"Estas intervenciones fueron desarrolladas tanto en la comuna de Padre Las Casas como de Temuco, y estos siete sujetos, la mayoría de ellos contaba con prontuario delictual", detalló la coronel.

En el procedimiento, se logró "sacar de circulación más de 500 dosis de drogas de distinto tipo, ya que fueron encontradas tanto marihuana elaborada como cocaína y pasta base de cocaína en el formato de cera".

Sobre esta última droga, la coronel Valle explicó que es "conocida habitualmente como el 'fentanilo chileno' y constituye pasta base con otros químicos agregados que la hacen altamente adictiva y muy nociva para la salud".

Dentro de los peligros de esta droga está su alto poder adictivo, un deterioro acelerado de funciones cognitivas y la salud mental, además de producir daños orgánicos graves y un deterioro físico notorio en poco tiempo debido a ser un producto adulterado con diversos químicos y residuos.

La coronel Valle explicó finalmente que "esta droga era comercializada en las inmediaciones de diferentes establecimientos educacionales de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, lo que además constituye una agravante para la acción que realizaron estos sujetos".

En el operativo se incautó también "armamento, pesas digitales, celulares y dinero en efectivo", por lo que todos los involucrados pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.

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