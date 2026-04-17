Detienen a comunero mapuche que estaba prófugo tras ser imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Nain

17 abr. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se informó que la PDI logró la detención de Francisco Javier Painevilo Maldonado, comunero mapuche, quien se encontraba prófugo de la justicia y está imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Nain Caniumul, hecho ocurrido el 30 de octubre de 2020.

La detención del hombre se realizó a las 13:30 horas, en un domicilio ubicado en la comunidad José Jineo, sector La Cantera Metrenco, comuna de Padre Las Casas. El operativo fue llevado a cabo por la PDI en conjunto con Carabineros.

El homicidio del suboficial Eugenio Naín

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del viernes 30 de octubre de 2020, cuando Tranamil Nahuel junto a otros dos sujetos, acudieron hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, sector Metrenco de Padre Las Casas, con la intención de montar una barricada en la carretera y enfrentarse a carabineros, en respuesta a un desalojo que se había desarrollado en horas de la mañana.

En ese contexto, los sujetos atacaron un camión conducido por una persona de iniciales J.F.C.C. Los atacantes dispararon las armas de fuego que portaban, impactando un proyectil en el radiador y otro en el parabrisas del vehículo de carga, logrando el conductor escapar del lugar.

Posteriormente, prendieron fuego a neumáticos con el fin de impedir el paso de vehículos en la Ruta 5 Sur, por lo que personal policial se constituyó en el lugar.

Fue entonces cuando el comandante Cristián Fernández Opazo y el por entonces cabo Eugenio Naín Caniumil llegaron a la zona en un vehículo institucional.

Los carabineros "fueron recibidos por parte de los imputados con disparos, tanto proyectil múltiple como proyectil único. Es así que uno de estos impactos, de proyectil único, alcanza al funcionario policial, Eugenio Naín Caniumil", indicó en aquella oportunidad la Fiscalía en su denuncia.

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