Nuevos videos revelan horas claves antes y después del crimen de Francisca Millahual en Temuco

17 abr. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes y registros audiovisuales han salido a la luz en el caso del asesinato de Francisca Millahual, joven de 20 años cuyo crimen impactó a la región de La Araucanía. El material muestra tanto los momentos previos al hecho como las acciones posteriores del único imputado, su tío Emanuel Ochoa Navia, de 24 años.

El caso se conoció tras el hallazgo del cuerpo de la joven estudiante de medicina veterinaria el martes 7 de abril, al interior del domicilio de su abuela en Temuco. Fue el propio familiar quien encontró a la víctima.

Tras el hecho, Ochoa habría abandonado el lugar, dejando a la víctima. De acuerdo con los antecedentes, se movilizó en bicicleta, regresó al domicilio para retirar el arma usada y luego huyó hacia la región de Los Ríos.

Durante su fuga, permaneció en un bus abandonado en un servicentro de Lanco. Posteriormente, acudió a una iglesia evangélica, donde relató lo ocurrido y decidió entregarse.

Los videos clave y nuevos antecedentes del caso

Uno de los elementos más relevantes en la investigación son los videos recuperados, que permiten reconstruir parte de lo ocurrido.

El primer registro muestra a Francisca y su tío caminando durante la noche del domingo hacia un minimarket llamado Erickson, ubicado a aproximadamente una cuadra y media del domicilio. Allí compraron alcohol antes de regresar a la vivienda.

Posteriormente, otro video captó al imputado ya en solitario, durante la madrugada del lunes, desplazándose hacia el sector cercano al río Cautín, en Villa Amanecer.

Según la investigación, en ese lugar habría arrojado el arma de fuego —una pistola calibre 22— que aún no ha sido encontrada, pero cuya ubicación aproximada ya está determinada gracias a estos registros.

Las declaraciones del principal sospechoso

Mega Investiga tuvo acceso a la declaración de Ochoa ante la Policía de Investigaciones (PDI), la cual se extendió por cerca de una hora y cuarto. En ella, el imputado entregó una versión que contradice la tesis de la Fiscalía, asegurando que la joven se habría quitado la vida.

"Ella comenzó a desahogarse conmigo, me contaba que dormía en la calle, me contó cosas de su infancia, que no lo había pasado bien, comenzó a llorar, empezó a decirme que yo no era el único que ha sufrido en la vida, esto en la madrugada del lunes", sostuvo.

Según su relato, ambos compartieron bebidas alcohólicas durante la noche del domingo 5 de abril, y en ese contexto la joven habría tomado la pistola que él portaba.

"Al llegar a la casa, nos pusimos a compartir unos vinos que ella tenía, empezamos a tomar, a escuchar música. Luego de eso, la noche salimos a comprar a un negocio que se llama Erickson, donde compramos más vino, una botella de 2 litros. Regresamos a casa y seguimos tomando vino y escuchando música."

El imputado sostiene que la joven manipuló la pistola y se disparó, una versión que no coincide con los peritajes ni con la escena del crimen.