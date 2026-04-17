Atropello de dos mujeres en Pucón: Conductor del camión de valores "se encontraba en normal estado de intemperancia"

17 abr. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 13 de abril, en las afueras del estacionamiento de la tienda Falabella de Pucón, un camión de valores atropelló a dos mujeres, ambas adultas mayores.

Según informó Carabineros a Meganoticias.cl, el hecho se registró cerca de las 18:25 horas, cuando el conductor del vehículo de la empresa Prosegur ingresó en reversa al recinto sin advertir la presencia de peatones, impactando a las víctimas.

Conductor "se encontraba en normal estado de intemperancia"

Tras el accidente, una de las adultas mayores, de 65 años, resultó con lesiones graves en una pierna, quedando con riesgo vital, por lo que fue trasladada posteriormente hasta el Hospital de Temuco. En tanto, la segunda, de 64 años, sufrió lesiones leves en la cabeza a raíz de la caída.

El mayor Gerard Salazar, de la 9° Comisaría de Pucón, explicó que "como Carabineros, se procedió a la detención del conductor de forma inmediata, quien se encontraba en normal estado de intemperancia

(arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre), como también la documentación del vehículo y su credencial como vigilante privado".

Respecto al camión de transportes, se informó que fue incautado para que la SIAT realizara las pericias correspondientes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la causa probable del accidente sería que el conductor no se percató de la presencia de las mujeres al realizar la maniobra de retroceso.

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