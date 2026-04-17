Casino clandestino clausurado seguía funcionando en Maipú: 52 máquinas operaban al interior del recinto

17 abr. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de denuncias por la operación de casinos clandestinos se ha registrado en distintas comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Estación Central, Santiago y Maipú. En las últimas horas, un nuevo caso quedó al descubierto en la comuna de Maipú, donde un local que había sido previamente clausurado continuaba funcionando.

El hecho quedó al descubierto en un inmueble ubicado en la intersección de Avenida 5 de Abril con Manuel Rodríguez, donde un casino ilegal violó la clausura municipal y operaba de manera irregular hasta cerca de las 11:30 horas, con aproximadamente seis personas al interior.

¿Qué se sabe del casino que volvió a operar pese a su clausuración?

Hasta el lugar llegó equipo de la municipalidad junto a Carabineros, instancia en la que se confirmó el funcionamiento del recinto. Durante la fiscalización, los equipos pudieron ingresar al inmueble y constataron que no solo operaba un casino, sino que se trataba de una casa de gran tamaño, con ampliaciones y un segundo piso que contaba con cerca de cinco habitaciones.

En el primer piso del recinto se encontraban cerca de 52 máquinas de juego funcionando, mientras que, durante el desarrollo del procedimiento, adultos mayores llegaban al lugar con la intención de jugar.

Al momento de ser clausurado nuevamente el inmueble, un ciudadano oriental fue sorprendido en el segundo piso. Además, se constató que el lugar contaba con monitores con cámaras de seguridad, utilizadas para supervisar lo que ocurría en las inmediaciones del recinto.

También se incautaron cuadernos con bitácoras, en los que se registraban los movimientos asociados al negocio, principalmente relacionados con dinero.

¿Qué dijeron desde la Municipalidad de Maipú?

Desde el municipio de Maipú informaron que hasta la fecha se han clausurado cerca de 30 casinos clandestinos de este tipo en la comuna.

Al respecto, la directora de Seguridad de Maipú, Vania Rammsy, afirmó que "estos locales generan bastantes inseguridades en el sector, muchas veces consumo de drogas y alclohol. Por eso es importante hacer un llamado a los vecinos a que denuncien, porque así en conjunto con las policias podemos actuar de manera eficiente".

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