Investigan muerte de hombre que ingresó a la fuerza a un vehículo y abordó a un padre y su hijo

17 abr. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

En investigación está la muerte de un hombre que perdió la vida en un confuso incidente en la vía pública, luego de intentar ingresar a un vehículo en el que se trasladaban varias personas en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El hecho terminó con tres ocupantes detenidos, mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del fallecimiento del hombree?

De acuerdo con la información policial, el episodio se registró cerca de las 00:45 horas en la intersección de calle Patricio Lynch con Sargento Aldea, lugar hasta donde llegó personal policial tras recibir un aviso por una persona lesionada en la vía pública.

Según el testimonio de uno de los involucrados, todo comenzó cuando se disponía a dejar a su hijo en un domicilio del sector. En ese momento, un sujeto desconocido abordó el vehículo por la puerta trasera derecha, iniciándose un forcejeo con uno de los ocupantes que permanecía en el interior.

En medio de la situación, el individuo simuló portar un arma al interior de un bolso negro, lo que generó la reacción del conductor y sus acompañantes, quienes lograron bajarlo del automóvil.

Segundo intento y reducción

Pese a haber sido expulsado, el sujeto volvió a intentar ingresar al vehículo, esta vez por la puerta del copiloto y mientras el automóvil se encontraba en movimiento.

Fue en ese instante cuando los ocupantes lo redujeron mediante golpes de puño, logrando neutralizarlo y sacarlo del lugar.

Hallazgo sin signos vitales

Al llegar Carabineros, el hombre se encontraba tendido en la vía pública, en posición decúbito dorsal y sin signos vitales, constatándose su fallecimiento en el lugar.

Tras lo ocurrido, los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos mientras se desarrollan las diligencias para determinar las responsabilidades en el hecho.

Identidad del fallecido

Con el avance de las diligencias, se logró establecer la identidad del hombre fallecido, correspondiente a las iniciales N.M.A.L., de 27 años.

Según los antecedentes disponibles, mantenía registros previos por delitos como hurto, daños simples y usurpación no violenta.