Expulsión de migrantes irregulares en Chile se realizará cada 15 días: ¿Cuánto costará cada vuelo?

16 abr. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó este jueves que los vuelos de expulsión de migrantes irregulares se llevarán a cabo cada 15 días. Esta mañana se concretó el primer traslado de extranjeros de la nueva administración desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago.

Vuelo tuvo una escala en Iquique

La aeronave, un Boeing 737 de la FACh, despegó a las 07:29 horas desde la capital. En el traslado, cada migrante estuvo acompañado de un funcionario de la PDI. Luego, hizo una escala en Iquique, en donde se sumaron más personas para ser deportadas, despegando nuevamente pasadas las 11:00 horas.

Se trata de 40 extranjeros con destinos a Bolivia (17), Ecuador (3) y Colombia (20). Todos ellos han cometido delitos en nuestro país, tales como receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros.

¿Cuánto cuesta cada vuelo?

Las autoridades evalúan complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. A esto se suma la posibilidad de utilizar vuelos chárter, aunque estos implican un mayor gasto.

De acuerdo a El Mercurio, el Gobierno busca ejecutar las medidas utilizando los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos.

Según el citado medio, este monto, heredado de la administración anterior, será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre.

Cada deportación asciende a cerca de $3 millones, al considerar la custodia policial por cada expulsado. Es decir, el vuelo de este jueves habría costado aproximadamente $120 millones.

Aumentará frecuencia de vuelos

En un punto de prensa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló el Plan de Control Migratorio del gobierno. En particular, enfatizó que habrá un aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión y en las fiscalizaciones para el cumplimiento de Ley Migratoria.

"A partir de hoy estará a disposición, a través del Servicio de Migraciones, quincenalmente la información asociada a las personas que deben dejar nuestro país y a las materializaciones de las expulsiones que se deben llevar adelante", indicó la autoridad.

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, remarcó que "desde que el presidente Kast ganó la elección presidencial, han salido voluntariamente del país 2.180 venezolanos. Nosotros creemos que esa es la línea que vamos a continuar fomentando, a través de las salidas voluntarias".

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