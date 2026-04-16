Gobierno concreta primer vuelo de expulsión: 40 migrantes irregulares fueron deportados a Bolivia, Ecuador y Colombia

16 abr. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La operación se realizó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago.

Expulsiones con destinos a Bolivia, Ecuador y Colombia

Se trata de 40 extranjeros a bordo con destinos a Bolivia (12), Ecuador (9) y Colombia (19). El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y a cada migrante lo acompañó un funcionario de la PDI. La aeronave hará una escala en Iquique, en donde sumarán más personas para ser deportadas.

Todos ellos han cometido algún delito en nuestro país, tales como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros.

Ha trascendido que el plan del Ejecutivo es que se realicen tres vuelos mensuales. Las autoridades también evalúan complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. A esto se suma la posibilidad de utilizar vuelos chárter, aunque estos implican un mayor gasto.

Alto costo de las expulsiones

El Gobierno busca ejecutar estas medidas utilizando los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto, heredado de la administración anterior, será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, cercano a los $3 millones por cada procedimiento.

Por ahora, no es posible concretar expulsiones hacia Venezuela. La falta de relaciones diplomáticas impide coordinar estos procesos.