Vendían galletas y gomitas de marihuana tras ingenioso proceso de fabricación: Hay 16 personas detenidas

11 abr. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de sujetos vendía galletas y gomitas de marihuana tras un ingenioso proceso de fabricación. Luego del trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), 16 personas terminaron detenidas.

En el operativo se incautaron armas y una máquina especialmente diseñada para cometer el ilícito, la que convertía la cannabis sativa en una especie de “miel”.

Los productos, según contó la PDI, podían llegar a costar hasta $40.000, lo que da cuenta del lucrativo negocio.

¿Qué dijo la PDI sobre el caso?

El prefecto Johnny Fica entregó la vocería oficial, manifestando en primer lugar que “estamos frente a una organización criminal que se dedicaba a todos los procesos de la cadena productiva... Su lugar de plantación, cosecha y extracción estaba en la región de O’Higgins”.

Añadió que “poseían una máquina en extracción de la resina, al vacío, a través de gas. Esta organización operaba bajo una empresa constituida y ellos detectaron la oportunidad de negocio y segmentaron su público”.

El policía remató diciendo que “con la máquina en cuestión fabricaban una especie de miel. Esto se vendía y distribuía principalmente en la región de Valparaíso y Metropolitana... La organización estaba compuesta por 16 personas, todos detenidos. Son personas sin antecedentes”.

Todo sobre Policial