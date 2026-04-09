Fingían ser pasajeros para realizar violentos robos: Cae banda que asaltaba a conductores de aplicación en Los Andes

09 abr. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres integrantes de una banda delictual que fingían ser pasajeros para realizar violentos robos a conductores de aplicación en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

Los imputados corresponden a dos hombres de 18 años y uno de 17, todos de nacionalidad chilena, quienes fueron detenidos tras diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro), en coordinación con la fiscalía.

El Ministerio Público gestionó órdenes de entrada y registro para los domicilios de los involucrados, ejecutadas en las comunas de Los Andes y San Esteban. En el procedimiento, se logró recuperar especies pertenecientes a una de las víctimas.

Se incautaron especies de una de las víctimas

"Detectives de esta brigada lograron desarticular una asociación delictual dedicada a la comisión de delitos por robo con violencia e intimidación que afectaron a conductores de la aplicación de transporte Didi, bajo la modalidad de falsos pasajeros", señaló el subprefecto Alex Silva Vega, subjefe Biro Los Andes.

"En virtud de los antecedentes y medios de pruebas reunidos, se gestionaron órdenes de detención con facultades de entrada, registro e incautación para los domicilios de los imputados, logrando la detención de los involucrados", complementó la autoridad.

Silva agregó que durante el procedimiento "se recuperó, en uno de sus muebles intervenidos, especies pertenecientes a una de las víctimas afectadas en el mes de diciembre del año 2025".

El subprefecto continuó explicando que la unidad especializada "mantiene diligencias investigativas en curso, orientadas al análisis y cruce de información respecto de otros hechos de similares características a fin de establecer eventuales vínculos y participación de los imputados en unos nuevos ilícitos".

"Conforme a instrucciones del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para el respectivo control de detención y formalización", concluyó el funcionario de la PDI.