Caen banda que robaba autos en malls, los adulteraba y luego los vendía

17 abr. 2026 - 02:21 hrs.

Llegaban como cualquier cliente. Caminaban por los pasillos, observaban el entorno y esperaban el momento. Pero su objetivo no estaba dentro de los centros comerciales, sino en los estacionamientos, donde vehículos podían desaparecer en pocos minutos sin dejar rastro.

Ahí operaba una banda dedicada al robo de autos en distintos malls de la Región Metropolitana. No importaba si los vehículos contaban con sistemas de seguridad como traba volante o inmovilizadores: utilizaban herramientas para vulnerarlos rápidamente y llevárselos del lugar.

El fiscal José Morales explicó que “la verdad es que el trabajo de ellos era un trabajo bastante rápido, estamos hablando que para robar un vehículo se demoraban 5, 10 minutos, incluso a veces menos, y las oportunidades que obviamente detectaban GPS, como en el caso de un par de vehículos de más alta gama, estos eran dejados en la vía pública”.

Selección de vehículos y forma de operar

El grupo apuntaba tanto a autos de alta gama como a vehículos de menor valor. Sin embargo, uno de los elementos clave era evitar aquellos que pudieran ser rastreados.

En ese contexto, Morales detalló que “robaban autos tanto de alta gama como autos de menor valor, pero lo relevante es que siempre se preocupaban de que eran autos que no tuvieran GPS, de hecho, en algunos hay un par de casos donde al detectar los GPS los dejaban botados, autos que posteriormente eran recuperados”.

El patrón se repitió en distintos puntos de la capital, incluyendo sectores de Huechuraba, Cerrillos y Las Condes, donde los robos seguían una lógica similar.

Investigación y detenciones

Tras cerca de un año de diligencias, la investigación permitió identificar a los integrantes de la organización y concretar su detención. Se trata de seis personas adultas, todos chilenos y varios con antecedentes penales.

“Creemos que podemos estar en presencia de una banda que ha participado en no menos de 200 delitos de robo en los últimos años”, sostuvo el fiscal Morales.

El coronel de Carabineros Rodrigo Arroyo, jefe del SEBV, indicó que “este tipo de delito ya se venía cometiendo desde hace un tiempo a la fecha, es una investigación que se viene realizando desde el mes de abril del año 2025”.

Allanamientos y bienes incautados

Durante el operativo se allanaron siete domicilios ubicados en La Cisterna, El Bosque, Puente Alto y La Granja. Las viviendas no llamaban la atención, aunque presentaban remodelaciones recientes.

En estos procedimientos se incautaron 14 vehículos, en su mayoría de alta gama, además de dinero en efectivo, joyas, relojes y equipos tecnológicos. Según Arroyo, “en su mayoría estos eran vehículos que estaban a nombre de los blancos en investigación y que habían sido adquiridos producto de algunas ganancias ilícitas de los delitos que estaban cometiendo”.

Adulteración y venta de los autos

Tras el robo, los vehículos eran trasladados a talleres clandestinos donde se modificaban sus características para ocultar su origen.

El coronel Arroyo explicó que “estos vehículos, trasladarlos a un taller clandestino, donde efectuaban la adulteración de sus números de VIN y de motor, y luego de ellos hacer un blanqueo o una inscripción fraudulenta para poder comercializarlo en la vía formal”.

El fiscal Morales agregó que “comprando estos vehículos siniestrados ocupaban básicamente la identidad de esos vehículos siniestrados para incorporarla a los vehículos robados, luego de lo cual los vendían, incluso en el último tiempo hemos detectado que lo vendían en compraventas de vehículo, y por lo tanto se daban transacciones que eran aparentemente formales”.

Golpe al patrimonio de la banda

Además de las detenciones, la investigación permitió afectar directamente el patrimonio de la organización, incluyendo dinero en cuentas bancarias.

El fiscal regional Francisco Jacir señaló que “la incautación no solo de los vehículos que ustedes pueden ver, que son parte del patrimonio de esta banda, sino que también de dinero que se encuentra en cuentas bancarias que estos tenían. Esto permite no solamente detener a las personas, sino que también atacar el patrimonio de las mismas con el objeto de, en definitiva, poder quitarles aquello de que se han hecho de una manera ilícita”.

Los seis detenidos serán formalizados por al menos 14 delitos, mientras la investigación continúa para determinar su eventual participación en otros casos.