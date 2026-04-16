Detienen a dos menores acusados de balear a conductor y robarle su auto en Maipú: Habrían participado en otros ocho delitos

16 abr. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos por personal de Carabineros tras una investigación que los vincula a una serie de violentos robos de vehículos en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, a ambos menores de edad se les acusa de haber participado en al menos ocho delitos. En uno de estos, la víctima fue violentamente atacada y recibió impactos de bala.

Adolescentes le dispararon a conductor de aplicación

El equipo del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) inició un proceso investigativo el pasado 3 de abril en conjunto con la Fiscalía de Maipú.

Según las diligencias, ese día, dos menores solicitaron en Maipú un vehículo de aplicación y, en medio del trayecto, intimidaron al conductor, para luego herirlo a bala en un brazo y pierna. Acto seguido, se robaron el auto.

Personal especializado realizó peritajes a las cámaras de televigilancia y empadronó testigos, logrando identificar a los presuntos responsables.

Tras gestionarse las respectivas órdenes de detención, además de entrada y registro para dos domicilios en la comuna de Renca, finalmente se pudo concretar el arresto de ambos imputados la jornada del miércoles.

En los domicilios se incautaron cuatro municiones a fogueo, un teléfono celular y vestimenta que utilizaron en el momento del ilícito.

Sin embargo, los peritajes del SEBV levantaron la alerta de otros ocho delitos de similares características que se habrían cometido con el mismo vehículo que sustrajeron el pasado 3 de abril.