Hombre intentó asfixiar a su padre y luego se atrincheró armado al interior de su casa en Punta Arenas

16 abr. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de alta tensión se registraron en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, luego que personal de Carabineros tuviese que ingresar a la fuerza a una vivienda para rescatar a un hombre que estaba siendo atacado por su hijo.

El hecho ocurrió el miércoles a eso del mediodía en calle Capitán Guillermos, en el sector Llau Llau, al poniente de Punta Arenas, y fue protagonizado por un hombre con antecedentes psiquiátricos y problemas de adicción.

De acuerdo al diario El Pingüino, lo que comenzó como un brote de agresividad de su parte, derivó en un amplio operativo policial, ya que el joven intentó asfixiar a su padre y se atrincheró en el domicilio portando cuchillos.

Carabineros logró reducir al agresor

Según el citado medio, la alerta se activó cerca de las 13:00 horas, cuando Carabineros y personal del SAMU acudieron al lugar tras recibir una denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF).

Al llegar, constataron que el individuo se mantenía al interior del inmueble, amenazando de muerte a la víctima y negándose a desistir de su conducta.

Debido al riesgo de que el hombre portara armas blancas, se solicitó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Tras una negociación que no dio resultados, el equipo logró ingresar al domicilio y reducir al agresor.

Por su parte, la víctima fue trasladada de inmediato por el SAMU a un centro asistencial. Aunque el ataque fue grave, se confirmó que las lesiones eran de carácter leve, sin perjuicio del fuerte impacto emocional que deja el hecho en la familia.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de formalización del detenido por los delitos de amenazas y agresiones en contexto de violencia intrafamiliar. Se espera que en esa oportunidad se conozcan sus medidas cautelares.