Apoderada atacó a profesora de segundo básico en Colina: Municipio interpuso querella

16 abr. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de violencia escolar encendió las alertas en la Región Metropolitana, en medio de una creciente preocupación por la seguridad al interior de los establecimientos educacionales y el resguardo de docentes y asistentes de la educación.

El hecho ocurrió el pasado 6 de abril en la Escuela Básica Marcos Goycolea Cortés, en la comuna de Colina, cuando una apoderada ingresó sin autorización al recinto en el momento en que finalizaba la jornada escolar y atacó a una profesora de segundo básico.

De acuerdo a los antecedentes entregados a Fiscalía, durante la agresión la docente recibió golpes, tirones de cabello e intentos de botarla al suelo, en un episodio que se prolongó entre 10 y 15 minutos.

La situación obligó la intervención de otras dos docentes y una inspectora, quienes intentaron frenar a la apoderada.

La respuesta del municipio tras lo ocurrido

Tras lo ocurrido, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, entidad a cargo de la administración del establecimiento, interpuso una querella criminal contra la mujer identificada como la agresora de la docente.

Escuela Básica Marcos Goycolea Cortés, Colina.

Según se detalla en la acción judicial, el hecho fue calificado como lesiones menos graves, delito que contempla penas que van desde los 541 días hasta los tres años de cárcel.

En el documento también se expone que la agresión no solo afectó a la docente atacada, sino que generó consecuencias en el resto del personal presente, alterando el funcionamiento habitual del establecimiento y la seguridad del entorno escolar.

Preocupación por nuevos episodios de violencia escolar

Además de la querella, se solicitó al Ministerio Público que aplique medidas cautelares, entre las que se encuentran la prohibición de acercarse a la profesora, tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio, con el fin de resguardar su integridad.

El caso se suma a otros episodios registrados a nivel nacional, los que han instalado nuevamente el debate sobre la violencia en comunidades educativas y la protección de quienes trabajan en ellas.

La agresión ocurrida en Colina ocurre a solo dos semanas del ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dio como resultado el fallecimiento de una inspectora de 59 años. Durante la semana posterior al ataque, casi 70 colegios a nivel nacional han tenido que suspender clases u otras actividades académicas tras recibir distintos tipos de amenazas.

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