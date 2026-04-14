Así funcionan los detectores de metales que se implementarán en algunos colegios

14 abr. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

El inicio del año escolar 2026 ha estado marcado por hechos de violencia que han afectado a distintos establecimientos educacionales del país. Más de 70 colegios han debido suspender sus clases debido a amenazas, lo que instaló el debate sobre nuevas medidas de seguridad en los accesos.

Entre las alternativas, la implementación de detectores de metales comenzó a tomar fuerza. Algunos establecimientos ya los han incorporado, mientras otros proyectan su instalación entre 2026 y 2027 como parte de sus planes de resguardo.

Prueba de dispositivos y tipos de sistemas

En una prueba realizada en Meganoticias Prime, se evaluaron distintos modelos de detectores de metales para conocer su funcionamiento. Se presentaron dos sistemas con características diferentes, incluyendo uno más económico y sencillo que permite cumplir con las funciones básicas de detección.

"Es que un pórtico de detector de metales que detecta metales, pero no detecta, por ejemplo, elementos viscosos, como incendiarios: de cocina, de cocina, de combustible", señaló Pedro Herrera, gerente de negocios gubernamentales de Dahua Technology.

"Por eso que la solución tiene que ser complementada con un rayos x, como el aeropuerto, para evitar una zona estéril donde puedan ingresar con tipos de viscosidad", agregó.

Qué pueden y no pueden detectar

Estos equipos funcionan mediante pórticos que identifican la presencia de metal en las personas que los atraviesan. Cuando se detecta un objeto, el sistema emite una alerta sonora y activa una luz roja, indicando la zona del cuerpo donde se encuentra el elemento.

Además, permiten llevar un registro del flujo de personas, contabilizando cuántas cruzan el detector y cuántas activan la alarma. Esta información queda visible en el sistema, facilitando el control de acceso en los establecimientos.

Los detectores están diseñados para identificar objetos metálicos y distinguir entre elementos comunes y posibles amenazas, entregando una referencia precisa sobre su ubicación.

Sin embargo, estos dispositivos no detectan sustancias líquidas o viscosas, como acelerantes, lo que establece un límite en su capacidad de identificación.

Implementación en establecimientos

En Temuco ya se inició la implementación de esta tecnología a través de una licitación pública adjudicada. El plan contempla que, entre 2026 y 2027, un total de 41 colegios cuenten con detectores de metales en sus accesos.

La medida busca prevenir incidentes de forma anticipada y reforzar las condiciones de seguridad en los recintos educacionales.

Integración con protocolos escolares

Los detectores de metales se integran a los protocolos de seguridad que ya operan en los colegios, como el sistema de “lockdown”, que establece medidas ante situaciones de emergencia.

De esta forma, los dispositivos se complementan con sistemas de vigilancia y control, permitiendo un acceso más restringido y una respuesta organizada frente a eventuales riesgos.