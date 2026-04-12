Vacaciones de invierno: ¿Cuándo tendrán receso los escolares?

12 abr. 2026 - 15:00 hrs.

A poco más de un mes del inicio del año escolar 2026, muchos ya comienzan a pensar en lo que serán las vacaciones de invierno, un receso de dos semanas que no solamente dará un descanso a estudiantes y docentes, sino que también a los apoderados que cada día se preocupan de que sus pupilos asistan a clases.

Sin embargo, las vacaciones de invierno no solamente permiten descansar a los escolares, sino que también ayudan a prevenir enfermedades respiratorias típicas de la época al no exponer a los alumnos al clima frío.

Es fundamental tener en cuenta que este receso se aplica en todos los recintos de educación básica y media del país regidos por el Mineduc; sin embargo, no en todas las regiones ocurre en la misma fecha.

¿Cuándo tendrán receso de vacaciones de invierno los escolares?

Lo anterior, debido a que desde las regiones de Atacama hasta Los Ríos (incluyendo la Metropolitana), comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

Por otro lado, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá saldrán de vacaciones el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 del mismo mes.

Mientras que las regiones de Antofagasta y la de Los Lagos comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 6 de julio hasta el viernes 17. Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso a diferencia del resto del país, iniciando el lunes 29 de junio y terminando el viernes 17 de julio.

Según lo anterior, los colegios de Santiago deberán regresar de sus vacaciones de invierno el lunes 6 de julio.

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