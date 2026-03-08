Bono Escolar se pagará en dos cuotas: ¿Cuál será el monto de cada una?

08 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Educación concederá un nuevo beneficio monetario llamado Bono Escolar, dirigido especialmente a estudiantes que sean hijos de funcionarios del sistema educacional.

Este bono consiste en el pago de $89.164 pesos a trabajadores que tengan hijos de entre 4 y 24 años y que estén cursando sus estudios en educación preescolar, básica, media, superior o especial en recintos reconocidos por el Estado.

¿Cuál será el monto de las cuotas por el Bono Escolar?

Sin embargo, el bono será pagado en dos cuotas iguales. Luego de que el sistema reciba los datos de los acreedores, podrán recibirlo en marzo y luego la segunda cuota en junio de este mismo año.

Por tanto, el monto de cada una de las cuotas será de $44.582, aunque algunas personas podrían recibir más en caso de cumplir con un requisito en particular.

En caso de que un trabajador reciba un sueldo líquido igual o menor a $1.060.493, podrá recibir una bonificación adicional de $37.666. Esto, solamente en el pago que corresponde a la primera cuota de marzo.

Son los mismos establecimientos los que deben ingresar la información de sus trabajadores para incluir sus cargas, trámite que debió ser realizado hasta el pasado 6 de marzo; de lo contrario, no podrán recibir el dinero.

Cabe mencionar que, en el caso de que el hijo de un trabajador esté en la educación superior, deben ingresar el certificado de alumno regular del estudiante.

