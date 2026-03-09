Masivo corte de luz afectó a Valparaíso: Más de 20 mil hogares estuvieron sin energía eléctrica

09 mar. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo corte de luz se produjo la mañana de este lunes en la ciudad de Valparaíso, afectando durante aproximadamente una hora a más de 20 mil hogares.

De acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), pasadas las 07:00 horas se reportaban 21.745 hogares sin luz en la región.

Del total, 21.169 correspondían a la ciudad de Valparaíso, 512 de Viña del Mar y 64 de Quilpué.

Previamente, a eso de las 06:30 horas, el número de casas afectadas llegó hasta los 24 mil. Ya pasadas las 08:00 horas, bajó considerablemente el número, contabilizándose 3.239 familias sin suministro.

Corte de luz se debe a un incendio

Según lo informado por Chilquinta en X, "el corte de suministro que afecta al sector Rodelillo, en Valparaíso, es para resguardar la seguridad de los equipos de Bomberos que se encuentran trabajando en el área".

Asimismo, indicaron que "el horario estimado de reposición es a las 12:00 horas".

