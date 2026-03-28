Bono Escolar: ¿Quiénes reciben un bono adicional?

28 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Al inicio del año, algunos miembros de la comunidad escolar pueden recibir un beneficio monetario que en concreto está dirigido a estudiantes que sean hijos de funcionarios del sistema educacional.

Se trata del Bono Escolar, aporte que consiste en el pago de $89.164 pesos pagados en dos cuotas (del mismo monto) a trabajadores que tengan hijos de entre 4 y 24 años y que estén cursando sus estudios en educación preescolar, básica, media, superior o especial en recintos reconocidos por el Estado.

La primera cuota se paga en marzo, mientras que la segunda se entrega en junio del mismo año. Por lo mismo, el monto de cada una de las cuotas se reduce a $44.582, aunque algunas personas podrían recibir más en caso de cumplir con un requisito en particular.

¿Quiénes reciben un monto adicional del Bono Escolar?

En caso de que un trabajador reciba un sueldo líquido igual o menor a $1.060.493, podrá recibir una bonificación adicional de $37.666. Esto, solamente en el pago que corresponde a la primera cuota de marzo.

Para estos efectos, serán consideradas las rentas líquidas de marzo de los aspirantes al bono, mientras que los mismos establecimientos son los que debían ingresar la información de sus trabajadores para incluir sus cargas, trámite que debió ser realizado hasta el pasado 6 de marzo; de lo contrario, no podrán recibir el dinero.

Cabe mencionar que, en el caso de que el hijo de un trabajador esté en la educación superior, deben ingresar el certificado de alumno regular del estudiante.

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