"Lo estamos viendo como una necesidad": Colegios se posicionan a favor de los detectores de metales ante aumento de amenazas

12 abr. 2026 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

Solo en las dos semanas posteriores al mortal ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, casi 70 colegios a nivel nacional han tenido que suspender clases u otras actividades académicas tras recibir distintos tipos de amenazas.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación (Mineduc), solo hasta el jueves pasado, 58 colegios de 14 regiones del país han tenido que tomar esta decisión; sin embargo, esto se eleva a 66 establecimientos si se suman los otros ocho eventos de suspensión que ocurrieron el día viernes.

¿Detectores de metales como una necesidad?

Para conocer más de esta problemática, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Alejandra Cabrera, representante de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), quien se refirió al difícil panorama que han debido enfrentar las escuelas con esta gran cantidad de amenazas.

"Hoy en día lo difícil es saber si estos rayados que están apareciendo en los establecimientos son solamente imitaciones, son situaciones verídicas, a las cuales tú tienes que activar rápidamente un protocolo, que antes no lo teníamos de esta manera por lo sucedido en Calama", señaló de entrada.

La situación ha provocado un efecto negativo directo en los estudiantes y toda la comunidad, ya que "los padres y apoderados hoy están con una incertidumbre de enviar a los hijos a los establecimientos educacionales".

Cabrera se refirió también a las medidas propuestas por el Ejecutivo, como, por ejemplo, el uso de detectores de metales. Al respecto, la docente recordó que esto es una polémica de larga data que anteriormente fue sancionada, pero que "hoy día lo estamos viendo como una necesidad real en los establecimientos".

La representante de la CCPS expuso que si bien esto "estigmatiza un poco", se debe evaluar la situación de cada escuela al ser "una buena medida" si es que todos los estamentos de la comunidad educativa (padres, estudiantes, profesores y dirección) participan de la decisión.

Respecto a las rondas policiales, Cabrera sostuvo que ahí "también tenemos un gran trabajo", ya que muchas veces Carabineros se ve superado y ni siquiera alcanza a atender a tiempo situaciones un poco más cotidianas que las graves amenazas que se están recibiendo actualmente.

Pese a todo esto, la docente reconoció que medidas como los detectores de metales son "irse por lo más fácil", ya que lo más importante es "atacar la salud mental de los chiquillos, de nuestros estudiantes. Hay que reforzar ahí y también la de nuestros profesores".

El plan del Gobierno ante las amenazas

Ante esta situación, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró ayer sábado que el Gobierno tiene un plan para enfrentar estos hechos de violencia escolar, el cual comprende modificaciones legales y medidas concretas en los colegios junto a las policías.

"Nosotros tenemos proyectos de ley, y en lo que corresponde a seguridad, es agravar las penas establecidas en el artículo 12 del Código Penal", comenzó explicando la secretaria de Estado.

"También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición. No vamos a decir cuáles son, por razones obvias también de seguridad, no podemos exponer", agregó.

"Hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando", dijo finalmente la exfiscal regional de Tarapacá respecto a la problemática que ha ocupado gran parte de la agenda de su cartera en las últimas semanas.

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