Balacera deja un fallecido y cuatro heridos en El Bosque: Disparos provinieron de auto con los vidrios polarizados

12 abr. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de ayer sábado, una violenta balacera en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana, dejó a una persona fallecida y cuatro heridas, entre estas un menor de edad. De acuerdo al Ministerio Público, los disparos fueron efectuados desde un automóvil con vidrios polarizados.

Violenta balacera en El Bosque

La fiscal ECOH, Natalia Carrasco, explicó que los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 horas en la intersección de Vecinal Sur con Peñablanca, cuando las víctimas del hecho "se habrían encontrado en una junta de amigos compartiendo en la vía pública".

Fue en esos momentos cuando "habría llegado al lugar un vehículo de color blanco con sus vidrios polarizados y desde el interior habrían efectuado diversos disparos, los cuales habrían llegado a las víctimas en diversas partes de sus cuerpos".

Tras el violento ataque, los cinco heridos -de entre 17 y 27 años- fueron trasladados hasta el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo, lugar hasta donde también llegaron los equipos de la Fiscalía para recabar información del crimen.

"Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente", anunció la fiscal Carrasco al confirmar a la primera víctima fatal de este hecho.

Dicha persona "específicamente, recibió impactos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona lumbar", agregó.

Además, se informó que "el menor de edad se encuentra fuera de riesgo vital; él recibió un impacto balístico en la zona de su pierna, y las otras tres personas siguen en el Hospital El Pino para efectos de poder continuar su monitoreo".

La persecutora dijo también que todas las víctimas "tenían antecedentes previos, pero todavía estamos realizando diligencias para efectos de poder determinar si efectivamente existe algún tipo de vinculación con ajuste de cuentas o algún conflicto de bandas rivales".

Testigos de los hechos indicaron que todo ocurrió en cuestión de segundos, lo que impidió obtener mayores características de los atacantes. Además, en el sitio del suceso se encontraron cerca de 15 vainillas; sin embargo, aún no se determina si se usó más de un arma en el ataque.

El Ministerio Público instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes trabajan en el empadronamiento de testigos, revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencia balística para dar con el paradero de los responsables.

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