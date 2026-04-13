"Baja segregada" en el norte del país: Revisa las comunas que suspendieron clases en escuelas y jardines infatiles

13 abr. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a la "baja segregada" que afectará con lluvias el norte del país, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de Atacama decidió suspender de forma preventiva las clases en las escuelas rurales de dos comunas. Además, la Junji anunció la misma medida para sus jardines infantiles.

¿Qué comunas suspenderán las clases?

La suspensión preventiva de clases se realizará la jornada de mañana martes 14 de abril, "en todos los establecimientos educacionales rurales de las comunas de Tierra Amarrilla y Alto del Carmen", informó la Seremi en un comunicado.

"Esta medida busca anticipar posibles situaciones de riesgo y permitir una respuesta oportuna ante eventuales emergencias derivadas de condiciones climáticas adversas", agregó la repartición pública en el documento.

Por su parte, la Junji informó de la "suspensión de actividades" en los jardines infantiles de los sectores cordilleranos de las mismas comunas de Tierra Amarilla y Alto del Carmen.

Revisa el lista de establecimientos sin clases

Tierra Amarilla

Jardín Infantil Zorzalito.

Jardín Infantil Nantoquitos del Valle

Escuela Paul Harris.

Escuela Amolanas.

Escuela San Antonio.

Escuela Básica Rural Jaime Prohens.

Colegio Félix Susaeta.

Escuela Hornitos.

Escuela Concentración.

Alto del Carmen

Jardín Infantil Semillita de Amor.

Jardín Infantil Frutitos del Valle.

Jardín Infantil Sendero de Esperanza.

Jardín Infantil El Nevadito.

Jardín Infantil Corralito.

Jardín Infantil Chollay.

Jardín Infantil Los Grillitos.

Escuela Chollay.

Escuela de la Pampa.

Escuela Algarrobilla.

Escuela Ricardo Campillay Contreras.

Escuela Básica Rural El Tambo.

Escuela de Las Marquesas.

Escuela Gabriela Mistral.

Escuela Chiguinto.

Escuela de El Corral.

Escuela Fronteriza.

Escuela Sara Cruz Alvayay.

Liceo Bicentenario de Alto del Carmen.

Todo sobre Escolares