Investigan crimen de mujer en la vía pública del centro de Santiago: Víctima viviría en situación de calle

16 abr. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue encontrada sin vida la madrugada de este jueves en la vía pública de Barrio Franklin, en el centro de Santiago. El cuerpo presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

¿Qué se sabe sobre el cuerpo encontrado en Barrio Franklin?

El hallazgo se produjo en la intersección de las avenidas Santa Rosa con Pedro Lagos por parte de inspectores de seguridad municipal de Santiago, quienes dieron rápidamente aviso a Carabineros.

De acuerdo a información policial, la víctima presentaba heridas con arma blanca, las cuales habrían sido propinadas en el sitio del suceso, descartando, por ahora, que el cuerpo haya sido trasladado.

El capitán Francisco Ortega, oficial de ronda de la Prefectura Centro, explicó que al llegar al lugar "constatamos la veracidad de los hechos, verificando que esta persona se encontraba sin signos vitales, con claros indicios de intervención de terceros, con distintas heridas cortopunzantes en el cuerpo".

"Según las indagaciones preliminares, podemos establecer que la agresión habría sido en este lugar. Se trataría de un homicidio en la vía pública", señaló el uniformado, agregando que la víctima es una mujer mayor de edad, aparentemente en situación de calle.

"Tomamos contacto con la fiscalía y estamos a la espera de las instrucciones para comenzar con las diligencias investigativas que se van a realizar", concluyó.