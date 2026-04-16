Detienen a mujer con 129 mil dólares adosados al cuerpo en Aeropuerto de Santiago

16 abr. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un control rutinario en el Aeropuerto de Santiago terminó con la detención de una mujer de nacionalidad boliviana, luego de que fuera sorprendida trasladando una importante suma de dinero en efectivo oculta en su cuerpo.

Mujer intentó sobornar a funcionarios

El procedimiento fue realizado por detectives del Departamento de Inspección Secundaria (DEINSA) de la PDI, en coordinación con personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), mientras la pasajera se preparaba para abordar un vuelo con destino a Iquique.

Durante la revisión mediante escáner de rayos X, los funcionarios detectaron la presencia de dinero no declarado, que alcanzaba los 129.500 dólares (más de 110 millones de pesos chilenos), además de otras sumas en pesos bolivianos y chilenos.

En ese contexto, y tras ser fiscalizada, la mujer intentó evitar el procedimiento ofreciendo un soborno a los funcionarios. De acuerdo con la inspectora Catalina Barrueto, "tras ser sorprendida, ofrece uno de los fajos de dinero a los funcionarios".

A partir de este hecho, se realizaron diversas diligencias que permitieron establecer el destino del dinero. Según explicó la detective, "se logró establecer la intencionalidad de esta pasajera de externar el dinero por el paso fronterizo Colchane sin realizar la declaración aduanera respectiva".

Tras su detención, el caso fue informado a la Fiscalía Local de Pudahuel, desde donde se instruyó que la imputada fuera puesta a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.