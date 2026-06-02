Impactante hallazgo en Lampa: Encuentran cuerpo maniatado y envuelto en una sábana en sector rural

02 jun. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este martes se registró un impactante hallazgo en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana, luego de que una persona fuera encontrada fallecida en un sector rural de la Ruta 5 Norte.

Según información policial preliminar, el procedimiento se inició cerca de las 17:06 horas, cuando personal de la Tenencia Batuco, dependiente de la 59ª Comisaría de Lampa, recibió un aviso para concurrir hasta el kilómetro 31,7 de la Panamericana Norte, en dirección al sur.

Los hallazgos en el sitio del crimen

Al llegar al lugar, los funcionarios verificaron la presencia de un cuerpo sin vida que se encontraba completamente envuelto en una sábana blanca.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, la víctima estaba maniatada de pies y manos. Además, se observaron rastros de sangre en la zona del rostro, aunque gran parte del cuerpo permanecía cubierta por la sábana.

En las cercanías también fue encontrada una chaqueta azul con aparentes manchas de sangre, elemento que será periciado como parte de la investigación.

Otro de los antecedentes que maneja la policía es el hallazgo de evidencia balística en el lugar, la que fue levantada para su análisis por parte de los equipos especializados.

PDI trabaja en identificar el cuerpo

Debido a que el hallazgo ocurrió en un sector rural, no existirían cámaras de seguridad en las inmediaciones que permitan esclarecer de forma inmediata cómo ocurrieron los hechos.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuyos funcionarios trabajan para establecer la identidad de la víctima, la dinámica de los hechos y la participación de eventuales responsables.