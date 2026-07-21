Trump tendría nuevo candidato para liderar la ONU: Busca impulsar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

21 jul. 2026 - 20:25 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando impulsar al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según reveló el medio estadounidense The New York Post, que citó a fuentes cercanas al mandatario, Trump considera que el dirigente suizo cuenta con la capacidad para reunir consensos internacionales y podría ser una alternativa para suceder a António Guterres, cuyo mandato finalizará a fines de diciembre.

La eventual candidatura de Infantino se produciría luego de que ambos estrecharan su relación durante la organización y el desarrollo del Mundial 2026.

Candidatura aún no es oficial

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, aún no está claro si Gianni Infantino estaría interesado en postularse al cargo ni si Donald Trump ya conversó formalmente con él sobre esta posibilidad.

Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y actualmente busca su reelección al frente del organismo rector del fútbol mundial.

El próximo secretario general de la ONU deberá ser recomendado por el Consejo de Seguridad y posteriormente aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La estrecha relación entre Trump e Infantino

Durante el Mundial 2026, Donald Trump y Gianni Infantino compartieron diversas actividades oficiales vinculadas al torneo.

El presidente de la FIFA acompañó al mandatario estadounidense en distintos actos y, durante el desarrollo del certamen, incluso le entregó el denominado Premio de la Paz de la FIFA.

Según The New York Post, personas cercanas a Trump consideran que la experiencia de Infantino al frente de una organización que reúne a más de 200 asociaciones nacionales podría convertirse en un argumento a favor de su eventual candidatura para liderar Naciones Unidas.

¿Competencia para Michelle Bachelet?

La eventual candidatura de Gianni Infantino podría competir con otros nombres que han surgido como posibles sucesores de António Guterres, entre ellos el de la expresidenta Michelle Bachelet.

La exmandataria ha sido mencionada como una de las cartas de América Latina y el Caribe para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas.

Otro de los nombres que figura entre los posibles candidatos es el del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

De esta manera, una eventual candidatura de Infantino podría alterar las expectativas de que el próximo secretario general de la ONU provenga de América Latina o el Caribe, una posibilidad que ha tomado fuerza en la discusión sobre la sucesión de António Guterres.