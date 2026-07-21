Santiago se consolida como el segundo mejor destino universitario de Latinoamérica según ranking internacional

21 jul. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Estudiar en Santiago sigue siendo una apuesta fuerte en el mapa universitario del continente. La capital chilena logró posicionarse nuevamente como la segunda mejor ciudad latinoamericana para cursar la educación superior, según la última edición del prestigioso indicador internacional QS Best Student Cities.

A nivel global, la ciudad se instaló en el puesto 55.º. Aunque el registro marca un leve retroceso de cinco puestos en la tabla general respecto a la medición anterior, el resultado le alcanza para sostenerse en la cima de la región, donde únicamente Buenos Aires (35°) la superó.

Un motor impulsado por la empleabilidad y la vida universitaria

El atractivo de la capital no es casualidad. Con una nota general de 73,3 puntos, la evaluación destaca a Santiago no solo por el prestigio de sus planteles académicos, sino por lo que pasa con sus estudiantes una vez que terminan sus estudios: el mercado laboral valora a sus egresados.

A eso se suma la propia experiencia de los jóvenes. Quienes eligen la ciudad para formarse valoran la oferta cultural, la conectividad y una vida universitaria que, pese a los desafíos urbanos, sigue ofreciendo un entorno dinámico y atractivo para instalarse.

El mapa en la región

El impacto de Santiago cobra más valor al mirar el resto del continente. En el grupo de las 150 mejores urbes del planeta apenas logran asomarse Ciudad de México (77.°), São Paulo (100°), Monterrey (107°), Bogotá (110°) y Lima (148°).

Las 10 mejores ciudades para estudiantes

¿Y quiénes mandan en el mundo? Asia y Europa siguen concentrando el liderazgo global, con Seúl coronándose por segundo año consecutivo en lo más alto del listado: