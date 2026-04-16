Presidente Kast lideró megaoperativo para detectar a migrantes irregulares y prófugos de la justicia en la Región Metropolitana
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast lideró un megaoperativo realizado en conjunto por personal de la PDI y Carabineros durante la noche del miércoles, en 30 puntos estratégicos de la Región Metropolitana.
En el procedimiento participaron cerca de 700 funcionarios y tenía por objetivo detectar a migrantes irregulares, prófugos de la justicia y por delitos como tráfico y porte ilegal de armas.
"Cuentan con todo nuestro respaldo"
El mandatario monitoreó el procedimiento desde el Centro de Gestión de Operaciones (CGOP) de Carabineros, enviándole un mensaje de apoyo a todos los policías que intervinieron.Ir a la siguiente nota
"Muy buenas noches a todo el personal en servicio, en el cuidado y protección de nuestra población", fueron las primeras palabras que el jefe de Estado les entregó desde el puesto de mando.
Luego, les agradeció por su trabajo y les manifestó que "nos sentimos orgullosos de cada carabinero, de cada funcionario de la institución".
"Cuentan con todo nuestro respaldo, absoluto; desearles un buen servicio, que se cuiden, y que les den las gracias también a sus familias, por respaldarlos y apoyarlos en esta noble función", añadió.
En el lugar, la máxima autoridad del país estuvo acompañada de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.
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