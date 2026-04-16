Presidente Kast lideró megaoperativo para detectar a migrantes irregulares y prófugos de la justicia en la Región Metropolitana

16 abr. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast lideró un megaoperativo realizado en conjunto por personal de la PDI y Carabineros durante la noche del miércoles, en 30 puntos estratégicos de la Región Metropolitana.

En el procedimiento participaron cerca de 700 funcionarios y tenía por objetivo detectar a migrantes irregulares, prófugos de la justicia y por delitos como tráfico y porte ilegal de armas.

"Cuentan con todo nuestro respaldo"

El mandatario monitoreó el procedimiento desde el Centro de Gestión de Operaciones (CGOP) de Carabineros, enviándole un mensaje de apoyo a todos los policías que intervinieron.

"Muy buenas noches a todo el personal en servicio, en el cuidado y protección de nuestra población", fueron las primeras palabras que el jefe de Estado les entregó desde el puesto de mando.

Luego, les agradeció por su trabajo y les manifestó que "nos sentimos orgullosos de cada carabinero, de cada funcionario de la institución".

"Cuentan con todo nuestro respaldo, absoluto; desearles un buen servicio, que se cuiden, y que les den las gracias también a sus familias, por respaldarlos y apoyarlos en esta noble función", añadió.

En el lugar, la máxima autoridad del país estuvo acompañada de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

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