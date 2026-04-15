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Videos muestran cacerolazos y presencia de ciclistas tras cadena nacional de Presidente Kast

¿Qué pasó? 

La noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional a poco más de un mes de asumir el cargo, instancia en la que dio a conocer los principales puntos del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo. 

Sin embargo, durante el tiempo en que el mandatario realizó el anuncio, se reportaron cacerolazos en algunas comunas de Santiago.

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Por otro lado, un grupo de ciclistas llegó hasta las inmediaciones de La Moneda para manifestar su descontento y transitar por diferentes arterias del centro

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¿Cuáles fueron los principales anuncios del Presidente Kast? 

Las principales medidas que anunció el Mandatario están relacionadas con la rebaja de impuestos para fomentar las inversiones en el país, la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones, la facilitación regulatoria para atraer inversiones, la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas, la certeza jurídica y regulatoria, esta última medida también para traer mayor inversión al país. 

Por otro lado, el Jefe de Estado destacó medidas enfocadas a los recursos públicos y la reconstrucción de viviendas en Valparaíso, Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales. 

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