EN VIVO: Presidente José Antonio Kast presenta el "Plan de Reconstrucción Nacional" en su primera cadena nacional
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional a poco más de un mes de asumir el cargo, instancia en la que dio a conocer los principales puntos del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo.
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