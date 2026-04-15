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EN VIVO: Presidente José Antonio Kast presenta el "Plan de Reconstrucción Nacional" en su primera cadena nacional

¿Qué pasó? 

La noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional a poco más de un mes de asumir el cargo, instancia en la que dio a conocer los principales puntos del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo. 

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