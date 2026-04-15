EN VIVO: Presidente José Antonio Kast presenta el "Plan de Reconstrucción Nacional" en su primera cadena nacional

15 abr. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional a poco más de un mes de asumir el cargo, instancia en la que dio a conocer los principales puntos del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo.