¿En qué consiste la rebaja al impuesto corporativo que anunciará Kast?

15 abr. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Esta noche, el presidente José Antonio Kast se dirigirá a la nación en la primera cadena nacional de su gobierno. En la instancia, anunciará una serie de medidas orientadas a impulsar la economía, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el oficialismo.

Dentro del paquete de iniciativas se contempla la reducción del impuesto de primera categoría, también denominado impuesto corporativo (IC). La propuesta ha generado debate, ya que considera una rebaja al tributo que pagan las empresas por sus ganancias, lo que implica una disminución del actual 27% a un 23% para las grandes compañías.

¿Qué es el impuesto corporativo y sobre qué actividades opera?

Este tributo se aplica sobre las utilidades que obtienen las empresas a partir de sus actividades comerciales.



A modo de ejemplo, algunos de los giros que pueden desarrollar las compañías que se ven sujetas a este pago incluyen servicios de salud, educación, finanzas, aseguradoras, inmobiliarias, telecomunicaciones, entre otras actividades reguladas por la ley.

Pese a ello, no todas las empresas pagan la misma tasa. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) están afectas a un impuesto del 25%. En el caso de las compañías bajo el régimen general, con mayores niveles de ingresos y actividad, la tasa alcanza el 27%.

De aprobarse la rebaja, estas últimas verían reducido el impuesto a un 23%, medida que ha sido objeto de cuestionamientos en el actual contexto económico que enfrenta nuestro país.

Este impuesto se calcula sobre las ganancias de un año comercial y se declara y paga en abril del año siguiente, en el marco de la Operación Renta, que actualmente se encuentra en curso.

El debate en torno a la rebaja del impuesto corporativo

Pese a que el gobierno sostiene que una menor carga tributaria podría impulsar la inversión y acelerar la creación de empleo, diversas figuras de oposición han alertado sobre los efectos de la iniciativa.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que la medida alcanzaría a cerca de 150.000 empresas, responsables de aproximadamente el 50% del empleo en el país, generando un aporte directo de liquidez para la reactivación económica.

Asimismo, indicó que el calendario de la reforma considera que las pymes accedan con prioridad al beneficio tributario.





Sin embargo, expertos advierten que el anuncio difícilmente será bien recibido en un escenario de austeridad fiscal, en el que se han implementado medidas que han impactado el costo de vida, como el alza de la bencina.

Al respecto, el economista Rafael Bergoeing, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y expresidente de la Comisión Nacional de Productividad, en conversación con el programa "Más que números" de Radio Infinita, analizó algunas de las estrategias económicas del gobierno del presidente José Antonio Kast en su primer mes de gestión.



En dicha instancia se refirió a la rebaja, indicando que apunta a que el sector privado recupere el rol que tuvo hace una década y que le permita al país volver a crecer al 4% anual, pero destacando que debe ir acompañada de otras medidas que resuelvan la falta de recursos fiscales.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), señaló que el Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla más de 40 medidas, se articula en torno a dos pilares fundamentales.

Por un lado, la reconstrucción tras los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, y por otro, apuntó a la rebaja del impuesto de primera categoría o impuesto corporativo, calificando a esta medida de "irrenunciable", por lo que se anticipa como uno de los anuncios centrales de la cadena nacional de esta noche.

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