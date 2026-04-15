Ministro del Interior por fallida designación de seremis: "15 en un universo de casi 300, para mí no constituye ninguna alarma"

15 abr. 2026 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, conversó con Meganoticias Prime para ahondar en el "Plan de Reconstrucción Nacional" que presentó esta noche el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.

Por otro lado, el secretario de Estado también se refirió a la incertidumbre respecto al nombramiento de algunos secretarios regionales ministeriales (seremis), ya que aún hay 15 vacantes por designar.

¿Qué dijo el ministro del Interior?

Dos recientes casos de designaciones fallidas de seremis volvieron a poner el foco sobre los procesos de nombramiento del Gobierno. Se trata de la fallida designación del actor Renato Münster como seremi de las Culturas en la Región Metropolitana y del retiro del nombramiento del seremi de Energía en La Araucanía, Patrick Dungan, tras ausencias sin justificación y falta de contacto.

"Para ser nombrado seremi, se analizan los antecedentes y tienen que cumplir ciertos requisitos. En algunos casos, pues, hay personas que mientan respecto a los requisitos", señaló el ministro del Interior.

Si bien aún hay 15 seremis que no han sido designados, el secretario de Estado recalcó que se trata de un número inferior si se considera el total de autoridades regionales que hay a lo largo del país.

"Si miramos 15 en un universo de casi 300 seremis, para mí no constituye ninguna alarma", señaló el ministro Alvarado.

"Nosotros nombramos oportunamente a los seremis. Me nombraron aquí dos casos que son decisiones voluntarias de no continuar trabajando (Münster y Dungan), contra eso nadie está obligado a lo imposible", concluyó el titular de Interior.

Todo sobre Gobierno de Kast