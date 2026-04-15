Kast presenta el "Plan de Reconstrucción Nacional": Confirma rebaja de impuestos a empresas y exención del IVA a viviendas nuevas

15 abr. 2026 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional a poco más de un mes de asumir el cargo, instancia en la que dio a conocer los principales puntos del "Plan de Reconstrucción Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo.

Rebaja de impuestos

Uno de los principales ejes del proyecto es la rebaja de impuestos para fomentar las inversiones en el país. "Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas dos décadas", partió diciendo el Mandatario.

"Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario: el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos", agregó el Presidente Kast.

Luego, el Jefe de Estado señaló que "vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más. Esta reforma va a beneficiar a 150 mil empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en Chile".

Creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones

Otro de los puntos es la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones, es decir, las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos.

"Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores. Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja", dijo Kast.

"Este proyecto es para todos los empleadores: desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores", concluyó el Mandatario respecto a esta medida.

Facilitación regulatoria para atraer inversiones

El "Plan de Reconstrucción Nacional" también contempla una reducción en los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental.

"Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses. Limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados", detalló Kast.

"Y establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos", agregó el Mandatario.

Exención transitoria del IVA a viviendas nuevas

Uno de los ítems que está en el proyecto es la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas. Respecto a la iniciativa, Kast recalcó que "ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar 180 mil empleos en el sector de la construcción, el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país".

Certeza jurídica y regulatoria

Con el objetivo de atraer mayores inversiones, el Mandatario dijo que el proyecto "reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7%, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país".

Gasto público

Respecto a los recursos públicos, el Presidente Kast destacó que "este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad. Establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley".

"Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos, entregando los aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal", agregó el Mandatario.

Reconstrucciones en Valparaíso, Ñuble y Biobío por incendios forestales

Uno de los últimos puntos que abordó el Jefe de Estado fue la reconstrucción de las viviendas que fueron consumidas por los incendios forestales en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

"Los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando", afirmó Kast.

Por último, el Mandatario fue enfático al señalar que "un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero nos estamos haciendo cargo. Queremos demostrar que es posible gobernar distinto y que, si bien algunas decisiones son difíciles, el futuro del país agradecerá el coraje y las responsabilidades que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuentas por los resultados".

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