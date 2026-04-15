Retiran nombramiento de seremi de Energía en La Araucanía: Acusan ausencia de sus deberes y de no responder llamados

15 abr. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero remezón se registra en la Seremi de Energía de la región de La Araucanía, luego de que la Delegación Presidencial Regional decidiera retirar el nombramiento de Patrick Dungan, quien se encuentra ausente de sus funciones desde el pasado lunes.

De acuerdo con lo informado por la Delegación, Dungan se alejó de su cargo "sin entregar justificaciones oficiales ni formales".

Delegación acusa ausencia sin aviso

En un comunicado se detalla que "desde el día lunes 13 de abril, el Seremi Patrick Dungan Alvear, se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, hecho irregular que lamentamos".

"Hemos intentado contactarlo, pero no ha contestado el teléfono", se señaló desde la Delegación Presidencial. Ante esta situación, "el Ministerio de Energía determinó retirar la tramitación de su decreto de nombramiento en Contraloría".

Desde la Delegación se añadió, en una declaración que reprodujo Emol, que "se propondrá una nueva terna al Presidente de la República para que designe prontamente a la autoridad de la cartera".

Asimismo, aseguraron que el funcionamiento del servicio se mantiene sin interrupciones: "Las tareas del servicio siguen desarrollándose con normalidad, ya que asume la subrogancia el seremi de Economía, Carlos Zirotti".

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