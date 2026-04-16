Interna protagonizó intento de fuga en cárcel de Antofagasta: Logro escalar hasta salir al exterior pero fue capturada

16 abr. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de seguridad se activó durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, luego de registrarse una fuga que obligó la rápida reacción de personal de Gendarmería.

La cárcel de mujeres de Antofagasta presenta condiciones de sobrepoblación y ha sido objeto de cuestionamientos por sus estándares de seguridad, mientras se avanza en la construcción de un nuevo establecimiento que permita reemplazar las instalaciones actuales.

En ese contexto, una interna logró evadir los controles del penal y escalar por el sector sur del recinto, escapando hacia el exterior. Posteriormente fue localizada en la vía pública y recapturada por funcionarios de Gendarmería en un lapso aproximado de 20 a 25 minutos.

¿Cómo fue el operativo tras fuga en cárcel de Antofagasta?

De acuerdo con lo informado por Gendarmería, la mujer fue identificada como Jocelyn del Carmen Castillo Carrasco y tiene una causa por robo en bienes de uso público.

Tras el escape de la reclusa, miembros del personal de Gendarmería desplegaron un procedimiento en el perímetro del recinto que permitió recapturarla luego de alrededor de 20 minutos.

El director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, se encontraba en la región e indicó que el operativo se llevó a cabo "sin uso de la fuerza ni armamento de fuego", confirmando que la detención se produjo sin incidentes.



Y agregó: "Es un recinto que mantiene instalaciones precarias; registra una capacidad para 117 personas y hoy concentra 243. Está lejos de reunir las condiciones básicas y suficientes para garantizar una seguridad óptima", apuntó.

Luego de su recaptura, la interna fue trasladada nuevamente al interior del penal. Además, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias que dieron lugar al escape, incluyendo posibles falencias en el actuar del personal de guardia y en los sistemas de vigilancia.

Cuestionamientos por seguridad del recinto: ¿Cómo será la nueva cárcel?

El episodio puso el foco en las condiciones del recinto penitenciario, que actualmente presenta limitaciones en su infraestructura y capacidad operativa.

En medio de los cuestionamientos por los problemas de seguridad del recinto, el coronel Pérez indicó que se está avanzando en la construcción de un nuevo penal que ofrezca una solución permanente.

"Nos hemos constituido en el nuevo edificio cuyas obras tienen una inauguración prevista para fines de año. Tendrá capacidad para 250 personas de género femenino y permitirá sustituir el actual inmueble por uno que reúna exigencias de seguridad acordes", señaló la autoridad.

Todo sobre Nacional