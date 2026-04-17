Los sorprendieron descargando cajas robadas con shampoo: Carabineros detiene a cuatro hombres en El Bosque

17 abr. 2026 - 06:51 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro hombres fueron detenidos por Carabineros luego de ser sorprendidos manipulando carga sustraída en un procedimiento efectuado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 39ª Comisaría de El Bosque, hecho que ocurrió el jueves pasado.

Según informó la institución policial, el procedimiento se inició cuando personal motorizado realizaba patrullajes preventivos por calle General Silva. Al llegar a la intersección con Nuevo Horizonte, los funcionarios observaron a varios sujetos descargando cajas desde un camión. En el interior del vehículo había una gran cantidad de productos, específicamente cajas de shampoo.

Se inició un seguimiento controlado

Al advertir la presencia policial, los individuos huyeron del lugar, lo que motivó un seguimiento controlado por parte de Carabineros. Gracias al rápido accionar del personal, se logró la detención de cuatro hombres a pocas cuadras del sitio donde se encontraban descargando la mercadería.

Las diligencias investigativas realizadas por la SIP permitieron establecer que la carga había sido sustraída durante la mañana del jueves pasado desde un camión en la comuna de San Bernardo. El hecho había sido denunciado en la 62ª Comisaría, lo que permitió a Carabineros relacionar la mercadería recuperada con el robo previamente informado.

Por último, Carabineros informó que todos los detenidos son chilenos, mayores de edad y cuentan con antecedentes policiales.

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