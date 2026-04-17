Desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de drogas: Se incautaron más de 272 kilos de marihuana

17 abr. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo del OS7 de Carabineros de Chile permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, procedimiento que dejó nueve ciudadanos extranjeros detenidos —de nacionalidad colombiana y boliviana— y la incautación de más de 272 kilos de marihuana en las regiones de Atacama y Metropolitana.

Los detalles del operativo

El operativo se originó durante la madrugada del 12 de abril de 2026, en el kilómetro 10 de la ruta C-115B, en las cercanías del sector minero Altamira, comuna de Diego de Almagro, donde personal policial realizó una fiscalización vehicular. En ese contexto, fueron detenidos tres sujetos extranjeros, quienes transportaban diez sacos contenedores de marihuana.

A partir de este hallazgo, y por instrucción del Ministerio Público, la investigación fue asumida por la Sección O.S.7 Atacama, en coordinación con la Fiscalía SACFI, lo que permitió desarrollar una primera entrega controlada en la ciudad de Copiapó, específicamente en la ruta C-391. En dicho procedimiento se concretó la detención de un cuarto involucrado, también de nacionalidad colombiana.

Posteriormente, se dio inicio a una segunda entrega controlada con destino a la Región Metropolitana, la cual se concretó el 14 de abril en la comuna de Estación Central, permitiendo la detención de tres nuevos integrantes de la organización, todos mayores de edad y de nacionalidad colombiana.

En paralelo, y en cumplimiento de órdenes judiciales, se realizaron entradas y registros en tres inmuebles, ubicados en calle Arzobispo Subercaseaux y avenida Arica, donde se incautó diversa evidencia vinculada al delito investigado.

Las diligencias continuaron y permitieron establecer nuevas coordinaciones entre los imputados para el traslado de droga hasta un inmueble ubicado en avenida Arica. Gracias al trabajo investigativo conjunto con el Ministerio Público, se logró la detención de otros dos sujetos, además de la incautación de 30 kilos 994 gramos adicionales de marihuana.

El operativo, que fue supervisado por el Departamento Antidrogas O.S.7 y contó con el apoyo de diversas secciones especializadas, culminó con la incautación total de 272 kilos 372 gramos de marihuana, además de cuatro vehículos sin encargo vigente, doce teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras especies asociadas al ilícito.

Los nueve detenidos, cuyas edades fluctúan entre los 23 y 50 años, mantienen distintas situaciones migratorias y quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención el día 16 de abril de 2026.

¿Qué dijeron las autoridades?

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió al exitoso operativo y dijo: "Es una operación para desarticular estas bandas y organizaciones que tanto daño le hacen a nuestro país. Todos quienes integran este ecosistema de seguridad hemos puesto los esfuerzos para atacar este flagelo".

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, señaló que "es importante para el gobierno y el Presidente este trabajo articulado y organizado, realizado por ambas insituciones. Lo que a nosotros nos importa es que aquí sea ha logrado sacar de circulación importantes toneladas de droga, para evitar que lleguen a la población".

"Se han sacado, hasta la fecha, más de 27 toneladas de drogas, lo que ha superado el porcentaje que teníamos hasta esta misma fecha el año pasado", concluyó la secretaria de Estado.

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