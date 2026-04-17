Detienen a padre y sus dos hijos involucrados en fallecimiento de sujeto que los habría asaltado en El Bosque

17 abr. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Detienen a padre y a sus dos hijos menores de edad que se vieron involucrados en un hecho delictual durante la madrugada de este viernes, cuando redujeron a un hombre que había abordado su vehículo.

El sujeto fue hallado sin signos vitales en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la intersección de calle Patricio Lynch con Sargento Aldea en la comuna de El Bosque.

De acuerdo con los antecedentes, el individuo los abordó en dos ocasiones consecutivas simulando portar un arma de fuego, lo que habría llevado a la situación que derivó en el fallecimiento del sujeto en el lugar.

El fallecido fue identificado como un hombre de nacionalidad chilena de 27 años e iniciales N.M.A.L., quien mantenía antecedentes policiales por hurto, daños simples y usurpación no violenta.

Confuso altercado: Sujeto habría intentado ingresar dos veces al vehículo

Según el testimonio de uno de los involucrados, todo comenzó cuando se disponía a dejar a su hijo en un domicilio del sector. En ese momento, un sujeto desconocido abordó el vehículo marca Peugeot por la puerta trasera derecha, iniciándose un forcejeo con uno de los menores que permanecía en el interior.

El sujeto simuló portar un arma de fuego al interior de un bolso, lo que provocó la reacción del conductor y el resto de los ocupantes, quienes lograron expulsarlo del vehículo.

Pese a ello, el hombre intentó ingresar nuevamente al automóvil que se encontraba en movimiento, esta vez por la puerta del copiloto, gatillando que los ocupantes lo redujeran mediante golpes de puño, logrando neutralizarlo y sacarlo del lugar, en un altercado que terminó con la muerte del sujeto.

Al respecto, el comisario Carlos Jorquera Catalán de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI señaló que: "Los primeros antecedentes que tenemos es que se habría tratado de un intento de robo al vehículo, conforme a la declaración que habrían prestado los detenidos ante personal de Carabineros".

Encuentran a sujeto sin vida: sigue la investigación por fallecimiento tras intento de robo

Al llegar Carabineros, el sujeto yacía en la vía pública, tendido boca arriba y sin signos vitales, constatándose su muerte en el lugar.

Tras lo ocurrido, los tres ocupantes del vehículo, un padre y sus dos hijos menores de edad, fueron detenidos por el personal policial.

Las diligencias para determinar las responsabilidades del hecho quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal Juan Guerrero de la Fiscalía Sur, entregó detalles de la versión de los detenidos, señalando que: “Fueron abordados por un sujeto, el cual intentó sustraerle sus especies. Es en ese contexto que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto, quien posteriormente resulta fallecido”.

Hasta ahora se ha podido constatar que el padre y sus hijos no eran residentes del sector y se encontraban en el lugar circunstancialmente. Además, uno de los antecedentes claves para la investigación es que en el sitio del suceso no se encontraron armas de ningún tipo.

Desde la policía civil indicaron que el trabajo investigativo busca determinar la dinámica exacta de los hechos y el rol de los involucrados.

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