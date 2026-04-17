SAG confirma primer caso de influenza aviar en plantel comercial de La Araucanía
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenidad (IAAP) H5N1 en un plantel comercial de aves de postura ubicado en la comuna de Cunco, en la región de La Araucanía.
¿Qué informó el SAG?
El Servicio activó de manera inmediata los protocolos sanitarios establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), los cuales contemplan la eliminación del foco, así como la limpieza y desinfección del predio, con el propósito de contener la propagación de la enfermedad y resguardar la sanidad animal del país.
Ante este escenario, el SAG hizo un urgente llamado a quienes crían aves a extremar las medidas de bioseguridad, y mantener siempre a sus aves domésticas en gallineros cerrados y protegidos para evitar cualquier contacto con aves silvestres que pueden trasmitir la IAAP, así como resguardar adecuadamente el agua y el alimento. Estas acciones son fundamentales para evitar contagios ante una enfermedad que no tiene cura, y proteger así la producción avícola nacional.Ir a la siguiente nota
La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que no tiene cura y que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, y puede provocar alta mortalidad, por lo cual es fundamental actuar a tiempo, ya que la notificación oportuna es clave para contener la enfermedad.
Si se observan signos sospechosos —como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales—, no deben manipularse las aves directamente y hay que realizar la denuncia de inmediato al SAG.
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