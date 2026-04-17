Encuentran con vida a turista argentino extraviado en el volcán Llaima

17 abr. 2026 - 04:14 hrs.

¿Qué pasó'

Con vida fue encontrado la noche de este miércoles un turista argentino que se mantenía extraviado desde la tarde del día anterior mientras realizaba trekking en el ascenso al volcán Llaima, en la región de La Araucanía.

Se trata de Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, quien fue ubicado caminando al interior de un predio en el sector Cherquenco, en las cercanías del Parque Nacional Conguillío, en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún.

Dificultades en el operativo

Las labores de búsqueda se extendieron durante la jornada en una zona de complejas condiciones geográficas y climáticas, lo que dificultó el despliegue de los equipos de emergencia.

Durante el día, el operativo se vio afectado por lluvia, viento blanco y escasa visibilidad, condiciones que incluso obligaron a suspender momentáneamente los trabajos en terreno.

Ubicación y traslado

Tras ser divisado, se dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la concurrencia de personal de emergencia hasta el lugar.

Equipos de Bomberos llegaron hasta el sector para asistir al excursionista, quien posteriormente fue trasladado hasta el hospital de Vilcún para la constatación de posibles lesiones.

Estado de salud

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre no presentaría lesiones, pese a haber permanecido extraviado por varias horas en un entorno de alta complejidad.

El hallazgo se produjo en buenas condiciones de salud, lo que permitió dar por finalizado el operativo de búsqueda en la zona.

Antecedentes del extravío

Durante la jornada previa se había informado que el excursionista contaba con experiencia en actividades de montaña y que disponía de equipamiento adecuado para realizar el ascenso.

Sin embargo, se le perdió el rastro luego de ingresar por un sector no habilitado del volcán, lo que motivó el despliegue de los equipos de emergencia.