Recuperan camión con 100 refrigeradores robados: Cuatro detenidos tras operativo en Recoleta

17 abr. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, Carabineros recuperó una carga de 100 refrigeradores robados hoy en la mañana en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. Cuatro sujetos fueron detenidos mientras realizaban la operación.

Las detenciones se produjeron en av. Einstein, comuna de Recoleta, después de que vecinos alertaron a Carabineros por movimientos sospechosos de sujetos con numerosos refrigeradores.

Los individuos estaban realizando el movimiento de los electrodomésticos desde una rampa hacia un galpón. Posteriormente, el camión fue encontrado en Maipú. Aún no aparece el conductor.

Al interior del galpón, además de la incautación de los refrigeradores y las detenciones, los funcionarios policiales encontraron dispositivos de inhibidores de señal.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor Cristián González, comisario de Recoleta, entregó detalles del ilícito y dijo que "hicimos un trabajo de inteligencia junto a personal de la SIP, dando con el paradero de este camión como también con los sujetos que estaban descargando los refrigeradores".

"Ellos tenían un tractocamión con patentes clonadas, el cual no figuraba con encargo con robo, para evadir el control policial", señaló la autoridad policial sobre el vehículo que utilizaron para robar el camión con los refrigeradores.

"En el momento en que los sujetos son sorprendidos en este galpón, huyeron del sector. Luego de hacer un recorrido general, pudimos lograr su detención", explicó el mayor González.

"No portaban armamento, son cuatro sujetos adultos de nacionalidad chilena", concluyó la autoridad policial sobre los detenidos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

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