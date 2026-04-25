Operativo en Puente Alto: PDI incauta drogas avaluadas en más de $80 millones

25 abr. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles de un operativo antidrogas que se realizó en la población Volcán lll y Los Canales de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes reportados, detectives del Equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) realizaron allanamientos en cuatro domicilios de las poblaciones mencionadas anteriormente, procedimiento que dejó a seis personas detenidas.

¿Qué dijo la PDI?

El subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Bicrim de Puente Alto, señaló que en el procedimiento se logró la incautación de "clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa", drogas que estaban avaluadas en $81 millones 430 mil.

Desde la PDI indicaron que también se logró la incautación de cerca de $3 millones en efectivo, un arma de fogueo, elementos de dosificación y chalecos antibalas.

Sobre cómo operaban los antisociales, el subprefecto Guerra señaló que "ellos trabajaban conjuntamente arrendando departamentos en la población, los cuales utilizaban para el acopio y la venta de la droga".

"Son todos de nacionalidad chilena y mayores de edad (...). Tres de los blancos investigativos mantienen antecedentes por delitos de similares características, que tienen que ver con infracción a la Ley 20.000 y la Ley de Armas", concluyó el subprefecto Guerra.

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