Decretan prisión preventiva para tres sospechosos de secuestrar a una mujer en Estación Central

24 abr. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH confirmó en la tarde de este viernes 24 de abril que obtuvo la prisión preventiva para tres sospechosos de secuestrar a una ciudadana de nacionalidad peruana esta semana en la comuna de Estación Central, quien horas más tarde fue hallada con vida.

Además, el organismo indicó que una cuarta persona, menor de edad, quedó con internación provisoria por su presunta implicancia en este delito. En el marco de las diligencias, se fijó un plazo de investigación de 90 días.

¿Qué se sabe del caso?

Los primeros antecedentes indican que el episodio habría ocurrido cerca de las 20:00 horas del miércoles, cuando la mujer llegaba a su domicilio, en avenida 5 de abril, a bordo de una motocicleta junto a su pareja.

Según el relato de testigos, al bajar del vehículo, la pareja se habría encontrado con un automóvil blanco estacionado frente a la vivienda.

Desde el móvil habrían descendido unas cuatro personas con el rostro cubierto, las que se trasladaron directamente hacia la mujer.

Los desconocidos la habrían tomado de los brazos y, pese a que ella habría intentado resistirse, fue obligada a subir al vehículo, con el que posteriormente se dieron a la fuga.

Los vecinos del sector mencionaron que la mujer habría sido agredida durante el forcejeo, mientras que su pareja habría sido amenazada con un arma de fuego en la cabeza para impedir que interviniera.

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