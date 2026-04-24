Trabajador muere tras quedar atrapado en máquina compactadora en Puerto Montt

24 abr. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de 35 años falleció tras sufrir un grave accidente laboral al interior de una empresa de reciclaje en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos, luego de quedar atrapado en una máquina compactadora.

La emergencia ocurrió la tarde del jueves en dependencias de GreenSpot SpA, ubicada en el sector Las Cahuellas, hasta donde concurrieron equipos de Bomberos, personal de salud y Carabineros para realizar las labores de rescate.

Operativo de rescate

Según publicó SoyChile, el operario permaneció consciente mientras se desarrollaban las maniobras para liberarlo desde la maquinaria, procedimiento que se extendió por cerca de una hora debido a la complejidad del trabajo.

Sin embargo, minutos después sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación en el mismo lugar.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Puerto Montt, en donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de sus lesiones.

Investigan causas del accidente

El seremi del Trabajo de Los Lagos, Jorge Moreno, señaló que preliminarmente la víctima correspondía a un trabajador de una empresa de reciclaje que quedó atrapado en una maquinaria. Además, indicó que la documentación laboral revisada inicialmente se encontraba en regla.

De todas formas, la Fiscalía investigará el caso para determinar cómo ocurrió el accidente y si existían las condiciones de seguridad adecuadas al momento de la emergencia.