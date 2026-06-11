En qué países se jugará el Mundial 2026: todo sobre México, Estados Unidos y Canadá como sedes

11 jun. 2026 - 06:00 hrs.

El Mundial 2026 hará historia antes de que suene el pitazo inicial. Por primera vez en la historia del fútbol, una Copa del Mundo será organizada por tres países a la vez: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 ciudades repartidas en los tres países de Norteamérica. La candidatura tripartita fue elegida en Moscú en 2018 por amplia mayoría sobre Marruecos, y desde entonces los tres países vecinos comenzaron una colaboración histórica para preparar el evento más grande del fútbol mundial.

El formato de competencia incluye 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos. Es la primera vez que el torneo se disputa con esa cantidad de selecciones participantes, un formato que fue aprobado por la FIFA en 2017. La organización estableció que cada selección juegue sus tres partidos de fase de grupos dentro de una misma zona geográfica, para reducir el desgaste por viajes y cambios de zona horaria.

México: tercer Mundial en casa

México se convierte en el primer país de la historia en organizar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Tendrá tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Estadio Azteca, en la capital, albergará el partido inaugural el 11 de junio, convirtiéndose también en el primer estadio del mundo en ser sede de tres partidos inaugurales mundialistas. México juega toda su fase de grupos en casa, con el peso y la presión de un país entero detrás de su selección.

La Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, la mayor altitud de todas las sedes del torneo. Ese factor puede ser determinante en los partidos que se jueguen allí: las selecciones de zonas bajas deberán adaptarse al enrarecimiento del aire, algo que históricamente ha favorecido a los equipos locales.

Estados Unidos: el anfitrión más grande

Estados Unidos será el país con la mayor cantidad de sedes, con 11 ciudades preparadas para recibir a millones de aficionados. Las ciudades son: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, Seattle, San Francisco y Filadelfia. Es el regreso del evento estrella de la FIFA a América por primera vez desde que Estados Unidos organizó el torneo en 1994. Aquel Mundial fue un éxito de público y marcó el despegue del fútbol en el país.

El AT&T Stadium de Dallas es el recinto con más partidos asignados, con un total de nueve, incluyendo una semifinal. La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el estadio más grande de toda la competición con capacidad para 82.500 espectadores. Estados Unidos tiene una comunidad hispana de más de 60 millones de personas, lo que convierte a sus ciudades en escenarios especialmente vibrantes para un torneo donde Latinoamérica tendrá representación masiva.

Canadá: su primer Mundial masculino

Canadá se suma por primera vez como organizador de un Mundial masculino, tras haber sido sede del Mundial Femenino en 2015. Tendrá dos ciudades sede: Toronto y Vancouver. El BC Place de Vancouver y el BMO Field de Toronto serán los dos estadios canadienses del torneo. Vancouver fue la última ciudad en integrarse al listado de sedes, tras la baja de Montreal.

Canadá llega al torneo como una de las selecciones anfitrionas con más expectativas: clasificó a su primer Mundial moderno en Qatar 2022 después de 36 años de ausencia, y en 2026 jugará ante su propio público por primera vez en la historia. El BMO Field de Toronto, el primer estadio diseñado específicamente para el fútbol en Canadá, albergará el debut de la selección canadiense el 11 de junio.

Las tres regiones geográficas del torneo

La FIFA dividió las 16 sedes en tres regiones geográficas: la región occidental, que incluye Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Guadalajara; la región central, con Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Monterrey y Ciudad de México; y la región este, con Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami. Cada selección disputará sus tres partidos de fase de grupos dentro de la misma región, con un máximo de desplazamiento de 640 kilómetros entre ciudades.

Los datos del Mundial 2026 de un vistazo

Países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá

México, Estados Unidos y Canadá Ciudades sede: 16 (11 en EE.UU., 3 en México, 2 en Canadá)

16 (11 en EE.UU., 3 en México, 2 en Canadá) Selecciones participantes: 48

48 Partidos totales: 104

104 Partido inaugural: 11 de junio — México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca, Ciudad de México

11 de junio — México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca, Ciudad de México Gran final: 19 de julio — MetLife Stadium, Nueva Jersey

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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