Investigan homicidio en vertedero clandestino de Puente Alto: Hombre recibió impactos de bala

25 abr. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en conjunto con Carabineros, se encuentra investigando un homicidio ocurrido en un vertedero clandestino de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, fueron personas en situación de calle quienes denunciaron cerca de las 05:00 de la mañana la presencia de una persona moribunda, quien presentaba impactos de bala.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía?

El fiscal ECOH, Leonardo Tapia, explicó a Meganoticias Siempre Juntos que "se trata de una persona chilena de 44 años de edad. De los antecedentes que hemos recolectado, es que cerca de las 04:00 y 05:00 de la mañana unos testigos encuentran a esta persona lesionada, quienes son principalmente personas en situación de calle".

"Preliminarmente, lo que podemos indicar es que los impactos se habrían producido en este sector, a propósito de la cantidad de vainillas que se han recogido en el sitio del suceso", agregó el persecutor.

"Es una persona que sí tiene antecedentes por tráfico de drogas y también infracción a la Ley de Control de Armas. Dentro de los antecedentes, se trataría de una persona residente en Puente Alto", informó el fiscal Tapia.

Por órdenes de la Fiscalía, equipos del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros trabajarán en las diligencias.

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