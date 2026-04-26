Crimen en Independencia: Encuentran cuerpo con heridas cortopunzantes en las cercanías del polideportivo Mirador Viejo
- Por Cristian Reyes | Diego Muñoz
¿Qué pasó?
Un crimen quedó al descubierto esta mañana en la comuna de Independencia, región Metropolitana.
Específicamente, en las cercanías del polideportivo Mirador Viejo, se encontró a un hombre con heridas cortopunzantes, que le costaron la vida.
Según información preliminar, los hechos se habrían producido hoy domingo, a eso de las 06:00 horas. Por ahora se desconoce si el incidente se produjo en el mismo lugar, aunque no se descarta que sea producto de una riña.Ir a la siguiente nota
Algunos entrevistados por el periodista de Meganoticias, Diego Muñoz, señalaron que “no se escucharon gritos”.
Por ahora, la PDI trabaja en el sitio del suceso, y existe una cámara de seguridad que podría ser crucial para esclarecer los hechos.
Leer más de
Notas relacionadas
- PDI desbarata laboratorio de drogas en La Florida: Vendían aceites y comestibles de cannabis por redes sociales
- Tiene un amplio prontuario policial: ¿Quién es el cantante urbano que quedó en prisión preventiva por microtráfico?
- Bombas de estruendo, fuegos artificiales y taco en la Ruta 78: Reportan desmanes de hinchas en la previa del clásico universitario