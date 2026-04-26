Crimen en Independencia: Encuentran cuerpo con heridas cortopunzantes en las cercanías del polideportivo Mirador Viejo

26 abr. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un crimen quedó al descubierto esta mañana en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

Específicamente, en las cercanías del polideportivo Mirador Viejo, se encontró a un hombre con heridas cortopunzantes, que le costaron la vida.

Según información preliminar, los hechos se habrían producido hoy domingo, a eso de las 06:00 horas. Por ahora se desconoce si el incidente se produjo en el mismo lugar, aunque no se descarta que sea producto de una riña.

Algunos entrevistados por el periodista de Meganoticias, Diego Muñoz, señalaron que “no se escucharon gritos”.

Por ahora, la PDI trabaja en el sitio del suceso, y existe una cámara de seguridad que podría ser crucial para esclarecer los hechos.

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