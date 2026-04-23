Brasil anuncia la adquisición de cuatro nuevas fragatas de guerra: Son unas de las mas modernas de la región

23 abr. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una reciente visita oficial a Hannover, el Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, mantuvieron un encuentro estratégico para fortalecer los lazos entre ambas naciones.

En una conferencia de prensa conjunta realizada el lunes 20 de abril, los mandatarios delinearon una agenda de cooperación que abarca áreas clave como el comercio, la inteligencia artificial y la energía.

En este contexto, el mandatario brasileño aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de los biocombustibles como una alternativa energética limpia frente a la crisis climática. Ambos líderes respaldaron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, defendiendo la necesidad de un multilateralismo robusto.

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de la expansión del programa de defensa naval brasileño. El Presidente Lula da Silva informó que se han iniciado las negociaciones para la adquisición de un segundo lote de cuatro fragatas de la clase Tamandaré.

Fortalecimiento del programa naval brasileño

Con la incorporación de este nuevo lote, el gobierno brasileño busca dar continuidad a la modernización de su flota mediante un modelo de asociación tecnológica ya establecido con la industria alemana. Se espera que la entrega del primer lote de buques se concrete en 2028.

Esta adquisición no solo ampliará la cantidad de naves, sino que también incorporará avances tecnológicos significativos, según fuentes vinculadas a las negociaciones.

Además de la artillería principal, se contempla la integración de nuevos sistemas de misiles para mejorar el alcance ofensivo de las fragatas. Se ha señalado como un paso inevitable la adopción del misil superficie de largo alcance denominado MANSUP-ER.

Lula Da Silva, Presidente de Brasil

¿Cómo son las nuevas fragatas que llegarán a Brasil?

Las nuevas fragatas de la clase Tamandaré son buques de guerra multipropósito de unas 3.500 toneladas, diseñados con tecnología alemana MEKO para ofrecer capacidades avanzadas en misiones antiaéreas, antisubmarinas y de superficie.

Destacan por su diseño sigiloso y una configuración técnica que incluye radares de barrido electrónico Hensoldt TRS-4D y un sistema de gestión de combate integrado, lo que les permite rastrear y enfrentar múltiples amenazas simultáneamente con alta precisión.

Fragatas clase Tamandaré

El armamento del segundo lote se verá potenciado por la inclusión del cañón Leonardo 76/62 mm con sistema Strales, capaz de disparar munición guiada DART para interceptar misiles y drones con gran efectividad.

Además, incorporarán el misil antibuque de fabricación brasileña MANSUP-ER, con un alcance extendido de hasta 200 km, y el sistema de defensa aérea Sea Ceptor, consolidando a estas fragatas como una de las plataformas navales más modernas y equilibradas de la región.

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