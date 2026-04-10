Municipalidad de La Florida destituye a 30 funcionarios por usar licencias médicas para viajar fuera de Chile

10 abr. 2026 - 19:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Florida confirmó este viernes la destitución de 30 funcionarios municipales. La drástica decisión se tomó tras concluir una serie de sumarios administrativos que acreditaron que los trabajadores utilizaron licencias médicas para realizar viajes al extranjero, incumpliendo el reposo legal prescrito.

También hubo otras sanciones

El alcalde de la comuna, Daniel Reyes, señaló que el municipio completó 152 sumarios administrativos para investigar diversas irregularidades. Además de las 30 destituciones —la sanción más alta en el estatuto administrativo—, otros 18 funcionarios recibieron castigos proporcionales a la gravedad de sus faltas, incluyendo censuras, amonestaciones, suspensiones de funciones y multas económicas.

"El municipio aplicó todos los procedimientos disciplinarios de rigor para investigar estos hechos. Aquí hubo un mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país, lo que es completamente inaceptable", declaró el jefe comunal.

Probidad y resguardo de recursos

La investigación se enmarca en un esfuerzo mayor por garantizar la probidad administrativa dentro de la casa edilicia. Según las autoridades locales, estas acciones buscan dar una señal clara de que no se tolerarán fraudes al sistema de salud que afecten las arcas municipales y el servicio a los vecinos.

Desde la administración municipal enfatizaron que los procesos disciplinarios continúan abiertos. De detectarse nuevos casos de funcionarios que vulneren el sistema de licencias para fines recreativos, se mantendrá la misma línea de acción, instruyendo los sumarios pertinentes para asegurar que los recursos de los contribuyentes sean utilizados correctamente en beneficio de la comunidad de La Florida.

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