Este lunes parte la formalización de 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

22 mar. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Oriente informó que este lunes 23 de marzo, a partir de las 10:00 horas, comenzará la formalización del primer grupo de funcionarios públicos investigados por viajar al extranjero o asistir a casinos mientras estaban con licencia médica.

De acuerdo con lo informado por el ente persecutor, se trata de un grupo compuesto por 359 personas.

Los antecedentes del caso

La investigación se originó luego de que un informe que dio a conocer la Contraloría General de la República en mayo de 2025 revelara incumplimientos en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

Según los antecedentes que se manejan, entre 2023 y 2024 se detectó que 25.078 funcionarios salieron del país durante sus períodos de reposo y que 13.286 asistieron a casinos mientras se encontraban con su respectiva licencia.

Tras las diligencias que se realizaron, la Fiscalía también identificó a médicos catalogados como grandes emisores de licencias médicas y a tres centros de salud asociados: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios. La emisión de licencias médicas, que no corresponderían a atenciones reales, generó un perjuicio económico a Fonasa.

La Fiscalía Oriente detalló que la formalización de los 359 imputados se desarrollará en seis audiencias, siendo la primera la de este lunes 23 de marzo. A los funcionarios públicos se les imputan delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones.

Por todo lo expuesto, la Fiscalía solicitará medidas cautelares.

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